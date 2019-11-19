Россия начала масштабные учения в Черном море

На учения вышли более 10 кораблей Черноморского флота РФ.

Также в учениях принимают участие истребители Су-30СМ mil.ru

Корабли ВМФ России и военная авиация начали учения в Черном море.

Об этом сообщает РИА “Новости“ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

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Для проведения совместных учений из пунктов базирования аннексированного Севастополя и Новороссийска вышли более 10 кораблей Черноморского флота. Среди них фрегат “Адмирал Эссен“, малый ракетный корабль “Вышний Волочек“, большой десантный корабль “Азов“, морские тральщики “Турбинист“, “Ковровец“ и суда вспомогательного флота. Кроме того, в учениях принимают участие истребители Су-30СМ.

Корабли выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы. Также экипажи проведут учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

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Как сообщалось 14 ноября, летом авиация РФ отрабатывала ракетный удар по Одессе.

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