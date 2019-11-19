Стартовали масштабные российские военные учения в Черном море

В частности, военные РФ будут отрабатывать "нанесение удара по береговому командному пункту". Всего в учениях задействованы свыше 10 кораблей и авиация.

Россия начала масштабные военные учения в Черном море function.mil.ru

Россия начала военные учения в Черном море, в котором задействованы свыше десяти кораблей и авиация. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота, передает РБК-Украина во вторник, 19 ноября.

Экипажи кораблей проведут учения "по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника".

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе.

Воронченко также сообщил, что за пять лет аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.

Напомним, что ранее в России провели пуски баллистических и крылатых ракет. В России прошли масштабные учения Гром-2019, в рамках которых совершены ракетные пуски.

Также сообщалось, что Генштаб России увидел у границ "кулак НАТО". Североатлантический альянс формирует ударный наступательный кулак вблизи российской границы, считают военные РФ.

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