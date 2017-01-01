В Мексике столкнулись автобусы: погибли 11 человек, еще 25 ранены

В Мехико столкнулись три автобуса. В результате ДТП погибли 11 человек, еще 25 ранены. Среди погибших есть четырехлетний ребенок.

В Мексике столкнулись три автобуса, в результате чего погибли как минимум 11 человек, 25 получили травмы. Об этом сообщает Milenio со ссылкой на местную службу спасения.

Водители транспортных средств скрылись с места автокатастрофы, полиция ищет их. Пострадавшие пассажиры доставлены в ближайшие больницы, сведений об их состоянии не обнародовали.

Известно, что среди погибших есть ребенок четырех лет.

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