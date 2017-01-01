В Мексике столкнулись автобусы: погибли 11 человек, еще 25 ранены
В Мексике столкнулись три автобуса, в результате чего погибли как минимум 11 человек, 25 получили травмы. Об этом сообщает Milenio со ссылкой на местную службу спасения.
Водители транспортных средств скрылись с места автокатастрофы, полиция ищет их. Пострадавшие пассажиры доставлены в ближайшие больницы, сведений об их состоянии не обнародовали.
Известно, что среди погибших есть ребенок четырех лет.
Ante accidente en la Autopista M'exico-Pachuca km 16, personal de @pciviledomex en compa~n'ia de @HCB_Ecatepec, @PoliciaFedMx, @CruzRoja_MX y #SUEM, se encuentran laborando en el lugar; permite el libre acceso a veh'iculos de #Emergencia. #PrevenirEsVivir pic.twitter.com/Y7OKux3DOc— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 19 ноября 2019 г.
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