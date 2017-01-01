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В Мексике столкнулись автобусы: погибли 11 человек, еще 25 ранены

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В Мехико столкнулись три автобуса. В результате ДТП погибли 11 человек, еще 25 ранены. Среди погибших есть четырехлетний ребенок.
Пострадавшие пассажиры доставлены в ближайшие больницы
Пострадавшие пассажиры доставлены в ближайшие больницы
Twitter.com/LUISFELIPE_P

В Мексике столкнулись три автобуса, в результате чего погибли как минимум 11 человек, 25 получили травмы. Об этом сообщает Milenio со ссылкой на местную службу спасения.

Водители транспортных средств скрылись с места автокатастрофы, полиция ищет их. Пострадавшие пассажиры доставлены в ближайшие больницы, сведений об их состоянии не обнародовали.

Известно, что среди погибших есть ребенок четырех лет.

 
Напомним, в Словакии автобус попал в ДТП. По данным пожарных, погибли по меньшей мере 13 человек. Около 20 человек получили ранения. Многие из них в тяжелом состоянии. А  в Перу автобус рухнул в пропасть: 19 жертв. Автобус направлялся в город Трухильо, расположенный в 557 километрах к северу от столицы Лимы.
 
 

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Теги: ДТП, Мехико, Мексика, авария, автобус, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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