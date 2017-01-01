Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Тбилиси после разгона возобновились протесты

Комментариев: 0
В результате вчерашнего разгона задержаны 37 протестующих, их обвиняют в неповиновении полиции и хулиганстве.
После вчерашнего разгона в Грузии возобновились протестные акции
После вчерашнего разгона в Грузии возобновились протестные акции

У парламента Грузии в Тбилиси утром во вторник, 19 ноября, протестующие снова установили палатки, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Вчера полиция, применив водометы, разогнала акцию протестующих, которые заблокировали парламент. Задержаны 37 человек, которых обвиняют в неподчинении полиции и хулиганстве, сообщает Грузия онлайн. По данным МВД, пострадали четверо протестующих и двое сотрудников полиции.

Вечером после разгона акция протеста возобновилась, но участники не стали перекрывать движение на проспекте Руставели.

Ранее сообщалось, что полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии. 
 
Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, митинг, протесты, Тбилиси, протест, Акция протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь