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В Китае при взрыве на шахте погибли 15 человек

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По предварительным данным на шахте произошел выброс метана. Девять горняков удалось спасти.
В Китае при взрыве на шахте погибли 15 человек
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В китайском городе Пиньяо (провинция Шаньси) в результате взрыва на шахте погибли 15 человек, еще 9 горняков получили ранения, сообщает агентство Синьхуа.

Спасательные работы на шахте завершились в ночь на 19 ноября около 02:00. По предварительным данным на шахте произошел выброс метана.

Напомним, в начале октября в Донецкой области произошел пожар на шахте Центральная в городе Торецк. Обошлось без жертв и пострадавших.

А в июле в Днепропетровской области произошел пожар на шахте им. М.И. Сташкова ЗАО ДТЭК Павлоградуголь. Тогда шесть горняков были госпитализированы с легкими травмами.

 

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Теги: шахты, Китай, взрыв, шахта, горняки
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Источник: korrespondent.net

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