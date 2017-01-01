Сидней затянуло дымом из-за масштабного лесного пожара

Огонь бушует на 150 гектарах леса. Медики предупреждают жителей Сиднея о серьезной опасности из-за высокой температуры и гари в воздухе.

Крупнейший город Австралии, Сидней, затянуло дымом от лесных пожаров, которые бушуют в 150 км от города. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает BBC.

Масштабный пожар возник на территории 150 тысяч гектаров в Национальном парке города Воллеми, а сильный ветер принес дым в Сидней. Чиновники констатируют, что качество сиднейского воздуха достигло опасного уровня.

Тем временем местные жители жалуются, что просыпаются в тумане и запахе дыма в своих домах. Сегодня жителей Сиднея предупредили о серьезной опасности, ведь температура в некоторых частях города поднялась до +37°C.

Работники здравоохранения советуют людям оставаться дома и не нагружать себя. Служба скорой помощи Нового Южного Уэльса заявила, что людям с респираторными заболеваниями следует быть особенно осторожными.

Ранее сообщалось, что в Крыму произошло два крупных лесных пожара за сутки. На полуострове введены ограничения на пребывание граждан в лесах.

А в США из-за лесного пожара эвакуировали киностудию Warner Brothers.

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