Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае сняли редкого снежного барса

Комментариев: 0
В природе осталось всего несколько тысяч особей этого вида больших кошек. Ранее в этом регионе хищников не видели.

В китайском заповеднике на камеру сняли редчайшего снежного барса. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее специалисты из заповедника в китайской провинции Сычуань замечали только следы хищника. Накануне его получилось снять на видео.

Отмечается, что ирбиса заметили в горах на высоте почти пять тысяч метров. Ранее запечатлеть хищника в этом регионе не удавалось.

Ирбисы или снежные барсы являются вымирающим видом. Всего в природе осталось около нескольких тысяч особей.

Ранее редкого оленя размером с кошку сняли на видео. Также Корреспондент писал о том, что впервые за 20 лет найден гриб "пальцы дьявола".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, Китай, видео, заповедник, барс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь