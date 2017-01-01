В Китае сняли редкого снежного барса

В природе осталось всего несколько тысяч особей этого вида больших кошек. Ранее в этом регионе хищников не видели.

В китайском заповеднике на камеру сняли редчайшего снежного барса. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее специалисты из заповедника в китайской провинции Сычуань замечали только следы хищника. Накануне его получилось снять на видео.

Отмечается, что ирбиса заметили в горах на высоте почти пять тысяч метров. Ранее запечатлеть хищника в этом регионе не удавалось.

Ирбисы или снежные барсы являются вымирающим видом. Всего в природе осталось около нескольких тысяч особей.

Ранее редкого оленя размером с кошку сняли на видео. Также Корреспондент писал о том, что впервые за 20 лет найден гриб "пальцы дьявола".

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