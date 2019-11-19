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"Наполеон" из РФ пытался покончить с жизнью на следственном эксперименте

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Появились детали по делу российского профессора Соколова.
Олег Соколов
Олег Соколов
Фонтанка

Известный российский историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки и любовницы 24-летней Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой. 

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Об этом сообщает российский Интерфакс,  ссылаясь на адвоката ученого Александра Почуева.

По его словам, инцидент случился во время следственного эксперимента. К счастью полицейские вовремя заметили неладное и предотвратили суицид.

Что касается сообщений в СМИ о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве между следственными действиями. Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД, - сказал адвокат.

Деталей инцидента он не сообщил, отправив журналистов в пресс-службу МВД, сотрудники которого осуществляли конвоирование Соколова.

Защита может лишь подтвердить, что Соколов пытался совершить суицид. Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого, - добавил он.

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Напомним, российский историк, возивший французов в Крым, расчленил свою 24-летнюю любовницу. Стало известно, что убийца ранее организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

 

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Теги: Соколов, профессор, РФ, расчленитель
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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    19.11.2019, 13:34
Оценка:  0
ВыВсеВрети
кишка тонка!...мы руцкие не стреляй - это так кричат спецназовцы уззкие!...гы-гы-гы
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