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Эрдоган отказал Трампу по российским С-400

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Турецкий лидер заявил, что его страну "довели до покупки систем С-400" и Трамп, по его словам, признал право Турции на эту покупку.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, 19 ноября, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, передает ТАСС.

"Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400, и он признал наше право", - сказал турецкий лидер в ходе выступления в Анкаре.

Эрдоган также подчеркнул, что во время встречи с Трампом в США он сказал ему: "Если разногласия [с США] по поставкам истребителей F-35 продолжатся, то Турция будет вынуждена удовлетворить свои потребности у других".

Напомним, в сентябре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку двух дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов.
 
Сделка подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.
 
 
Против приобретения Турцией российских комплексов активно выступали США. В итоге Анкару  исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Также Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции.

 

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Теги: США, Турция, Трамп, Эрдоган, ракетные комплексы, С-400
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Источник: korrespondent.net

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