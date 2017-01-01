НАТО признает космос своей новой оперативной сферой - СМИ

Космос станет пятой оперативной сферой военной деятельности Альянса после воздуха, моря, суши и кибернетических связей.

НАТО распространит свою деятельность на космос

Североатлантический альянс намерен признать космос своей новой оперативной сферой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает во вторник, 19 ноября, журналистка NPR News Терри Шульц в Twitter.

По словам Столтенберга, министры иностранных дел НАТО на саммите объявят космос пятой оперативной сферой военной деятельности. Четырьмя другими являются воздух, море, суша и кибернетические связи.

"Завтра мы сделаем еще один важный шаг - признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций. Но мы не собираемся размещать оружие в космосе", - уточнил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона.

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