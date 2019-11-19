Еврокомиссия ожидают, что Украина изменит закон о судебной реформе

Эльмар Брок выразил надежду, что украинская власть учтет выводы "Венецианки" и изменит закон о реформе правосудия.

Спецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок выразил надежду, что украинская власть учтет выводы "Венецианки" и советы представительства ЕС и изменит закон о судебной реформе. Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

Брок отметил, что судебная реформа в Украине беспокоит не только ЕС, но и Канаду и в целом G7. Он отметил, что сейчас важно дождаться выводов Венецианской комиссии относительно противоречивого закона.

"Позиция Венецианской комиссии крайне важна для нас. Евросоюз ей доверяет, и мы рассчитываем, что Украина обсудит с ними эти рекомендации и, если те будут утверждены, изменит закон", - сказал он.

Брок добавил, что у него "есть ощущение, что Украина это сделает", а если нет - "тогда у нас будет проблема".

"Думаю, что во внимание будут приняты не только замечания Венецианской комиссии, но и советы, которые обсуждались с представительством ЕС в Украине... У меня есть ощущение, что украинское правительство прислушивается к советам ВК", - добавил он.

Напомним, мы писали о том, что подразумевает закон о судебной реформе , который недавно вступил в силу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Напомним, мы писали о том, что подразумевает закон о судебной реформе , который недавно вступил в силу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet