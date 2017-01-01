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Столтенберг рассказал о спорах в НАТО

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Столтенберг заявил, что мнения лидеров стран-членов альянса расходятся, когда речь заходит о вопросах торговли, климата, ядерного соглашения по Ирану и ситуации на северо-востоке Сирии.
Столтенберг озвучил вопросы, по которым есть разногласия среди членов НАТО
Столтенберг озвучил вопросы, по которым есть разногласия среди членов НАТО
АР (архивное фото)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перечислил вопросы, по которым существуют разногласия среди членов Альянса. Об этом он заявил во время пресс-конференции перед двухдневным заседанием министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе, передает УНИАН во вторник, 19 ноября.

Столтенберг сказал, что в начале декабря лидеры государств и правительств стран-членов НАТО встретятся в Лондоне для празднования 70-й годовщины со времени создания Альянса и для обсуждения будущего. По его словам, завтра главы МИД должны завершить подготовку встречи в Лондоне.

"Эта встреча лидеров является своевременной не в последнюю очередь потому, что задаются вопросы о прочности трансатлантических отношений. Существуют на самом деле разногласия среди членов НАТО в отношении разного ряда вопросов, таких как торговля, климат, ядерное соглашение по Ирану и совсем недавно из-за ситуации на северо-востоке Сирии", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что разногласия и сомнения между союзниками не новы.

"Несмотря на них, НАТО только становится сильнее на протяжении последних 70-ти лет, и мы продолжаем обеспечивать безопасность для почти одного миллиарда человек", - заявил Столтенберг.

Он также добавил, что Европа и Северная Америка сейчас делают для НАТО больше, чем в течение предыдущих десятилетий.

"Мы укрепляем наше сдерживания и оборону благодаря большему количеству сил и более высокому уровню готовности, усиливая наше реагирование на кибератаки и гибридные угрозы, и играем ключевую роль в борьбе против международного терроризма, в том числе с помощью тренировочных миссий в Афганистане и Ираке", - добавил генсек НАТО.

Также, по его убеждению, быть частью прочного трансатлантического альянса соответствует национальным интересам каждой страны-члена НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона.

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Теги: НАТО, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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