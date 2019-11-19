Двойник Зеленского сыграет президента Украины в российском фильме

По словам самого Умида, ему сделал интересное предложение известный продюсер.

Умид сыграет в комедийном фильме об Украине Скриншот из видео

Узбекистанец Умид Исабоев, которого называют двойником президента Владимира Зеленского, заявил, что сыграет роль главы Украины в российской комедии.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Фильм будет состоять из 4 серий. Умид уже согласился подписать контракт.

“Теперь Исабоеву предложили сыграть Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умид почитал сценарий и согласился подписать контракт“, - говорится в сообщении.

Известный продюсер предлагает контракт. Комедийный фильм, главная роль. Я президента Зеленского буду играть – заявил Умид

Ранее сообщалось о том, что в метро нашли двойника Зеленского. Похожий на Зеленского мужчина ехал в столичном метро, когда его сфотографировали. Фото спровоцировало в сети волну шуток про “народного президента”.

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