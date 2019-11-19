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Двойник Зеленского сыграет президента Украины в российском фильме

Комментариев: 2
По словам самого Умида, ему сделал интересное предложение известный продюсер.
Умид сыграет в комедийном фильме об Украине
Умид сыграет в комедийном фильме об Украине
Скриншот из видео

Узбекистанец Умид Исабоев, которого называют двойником президента Владимира Зеленского, заявил, что сыграет роль главы Украины в российской комедии.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Фильм будет состоять из 4 серий. Умид уже согласился подписать контракт.

“Теперь Исабоеву предложили сыграть Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умид почитал сценарий и согласился подписать контракт“, - говорится в сообщении.

Известный продюсер предлагает контракт. Комедийный фильм, главная роль. Я президента Зеленского буду играть – заявил Умид

Ранее сообщалось о том, что в метро нашли двойника Зеленского. Похожий на Зеленского мужчина ехал в столичном метро, когда его сфотографировали. Фото спровоцировало в сети волну шуток про “народного президента”.

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Теги: Умид Исабоев, двойник зеленского, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    19.11.2019, 15:47
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Зеленский сам сыграет. Чего от роли отказываться, она же оплачивается!
Путин_xyйло    19.11.2019, 15:48
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Зеленский в роли Зеленского, в роли призедента
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