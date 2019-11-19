Госдума РФ разрешила демонстрировать свастику

Демонстрация свастики в РФ теперь разрешена только при соблюдении некоторых условий.

Госдума РФ разрешила демонстрацию свастики при условии того, что “к идеологии нацизма формируется негативное отношение“. Законопроект поддержали 379 депутатов, пишет Медуза.

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“Согласно закону, нацистскую и экстремистскую символику и атрибутику разрешается демонстрировать при условии, что к идеологии нацизма или экстремизма формируется негативное отношение, а также отсутствуют признаки пропаганды или оправдания такой идеологии“ – говорится в сообщении.

При этом законопроект, который отменяет наказание за использование свастики без пропаганды, пока не принят.

Ранее Гончарук объяснил, что делал на вечеринке националистов. Премьер заверил, что группу Сокира Перуна не слушал, а общался с ветеранами. Также не разделяет идеологии нацизма, фашизма и коммунизма.

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