Госдума РФ разрешила демонстрировать свастику
Госдума РФ разрешила демонстрацию свастики при условии того, что “к идеологии нацизма формируется негативное отношение“. Законопроект поддержали 379 депутатов, пишет Медуза.
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“Согласно закону, нацистскую и экстремистскую символику и атрибутику разрешается демонстрировать при условии, что к идеологии нацизма или экстремизма формируется негативное отношение, а также отсутствуют признаки пропаганды или оправдания такой идеологии“ – говорится в сообщении.
При этом законопроект, который отменяет наказание за использование свастики без пропаганды, пока не принят.
Ранее Гончарук объяснил, что делал на вечеринке националистов. Премьер заверил, что группу Сокира Перуна не слушал, а общался с ветеранами. Также не разделяет идеологии нацизма, фашизма и коммунизма.
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Типа идут такие неонацики, козыряют свастиками и создают такой себе негативный образ... своих соплеменников!
Зато улицы в честь пособников сс и концлагерей переименовывают!!!