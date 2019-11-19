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Госдума РФ разрешила демонстрировать свастику

Комментариев: 7
Демонстрация свастики в РФ теперь разрешена только при соблюдении некоторых условий.
Госдума РФ
Госдума РФ
Википедия

Госдума РФ разрешила демонстрацию свастики при условии того, что “к идеологии нацизма формируется негативное отношение“. Законопроект поддержали 379 депутатов, пишет Медуза.

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“Согласно закону, нацистскую и экстремистскую символику и атрибутику разрешается демонстрировать при условии, что к идеологии нацизма или экстремизма формируется негативное отношение, а также отсутствуют признаки пропаганды или оправдания такой идеологии“ – говорится в сообщении.

При этом законопроект, который отменяет наказание за использование свастики без пропаганды, пока не принят.

Ранее Гончарук объяснил, что делал на вечеринке националистов. Премьер заверил, что группу Сокира Перуна не слушал, а общался с ветеранами. Также не разделяет идеологии нацизма, фашизма и коммунизма.

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Теги: свастика, нацизм, Госдума России
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Комментариев (7)
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Woodbrother    19.11.2019, 16:28
Оценка:  +2
Woodbrother
Фашистская россия разрешила свастику. Процесс пошел, как говаривалд в свое время михал сергеич.
Lyonya-Space    19.11.2019, 15:59
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Это они про парады неонацистов в раше?
Типа идут такие неонацики, козыряют свастиками и создают такой себе негативный образ... своих соплеменников!
Kostos    19.11.2019, 15:59
Оценка:  +5
Kostos
Ахахаха Мокшанские ниразунифашисты
Кайдаш    19.11.2019, 15:58
Оценка:  +4
Кайдаш
Зер гут, Вольдемар, зер гут )))))
Alexsy    19.11.2019, 15:54
Оценка:  -12
Alexsy
В Украине на свастику и нацистские приветствия вообще правоохранителям пофиг!!!
Зато улицы в честь пособников сс и концлагерей переименовывают!!!
fulminate    19.11.2019, 16:17
Оценка:  +5
fulminate
Давай проведем эксперимент - ты надеваешь футболку со свастикой во всю грудь и гуляешь по городу перед полицейскими...
VSHIVANKA    19.11.2019, 15:52
Оценка:  -9
VSHIVANKA
КАКОЙ ГРОМКИЙ ЗАГОЛОВОК.... )))
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