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В ЕС не обидились на Зеленского за критику

Комментариев: 2
В Брюсселе не обижаются на президента Украины за критику в телефонном разговоре с Трампом.
Эльмар Брок
Эльмар Брок

в Брюсселе не обвиняют президента Украины Владимира Зеленского за его критику европейцев в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок в интервью Европейской правде.

Брок сказал, что было странно слышать от Трампа, мол, европейцы не сделали для Украины ничего, а всю помощь оказали США.

"Это означает, что президент США говорит украинцам глупости, потому что в действительности США предоставили вам только $1 млрд гарантий", - отметил спецпредставитель президента ЕК.

Он напомнил, что ЕС за последние годы предоставил Украине поддержки на сумму около 15 млрд евро в виде грантов, займов и гарантий, а также подписал Соглашение об ассоциации и ввел безвиз.

"Зеленский ему (Трампу) на это не возразил. Но мы не обвиняем за это Зеленского, мы обвиняем Трампа. Я могу понять, как поступил Зеленский в той ситуации", - сказал Эльмар Брок.

Ранее Зеленский объяснил критику в адрес лидеров ЕС. Глава государства признал, что страны Евросоюза оказывают большую помощь Украине и за это он благодарен.

Трамп: Евросоюз должен больше помогать Украине

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Теги: ЕС, Евросоюз, критика, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Предаторр    19.11.2019, 16:11
Оценка:  0
Предаторр
А толку обижаться?Обидки бабла не прибавят.Они своё баблом возьмут.В первую очередь лесом-кругляком,который за копейки покупают уже четвёртый год подряд.
WTF2wtf    19.11.2019, 16:06
Оценка:  0
WTF2wtf
"не обидились" ???
Есть ли дно для бихмировских писак безграмотных?
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