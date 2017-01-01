В Швеции прокуратура закрыла дело Ассанжа

Доказательная база по данному делу недостаточна и не соответствует требованиям Верховного суда, считают в надзорном ведомстве.

Прокуратура Швеции решила прекратить предварительное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сказала ведущая дело прокурор Ева-Мари Перссон, сообщает ТАСС во вторник, 19 ноября.

"Я созвала эту пресс-конференцию, чтобы сообщить о своем решении прекратить предварительное расследование по так называемому делу Ассанжа. По моему мнению, доказательная база по данному делу недостаточна и не соответствует требованиям, которые предъявляет Верховный суд, чтобы доказать вину подозреваемого. Дополнительный допрос Ассанжа не изменил бы доказательную базу", – сказала она.

Летом шведская прокуратура опросила семь свидетелей, двоих из них – впервые. После этого Перссон проанализировала материалы, чтобы понять, потребуется ли ей допрашивать и подозреваемого.

"После завершения расследования, проведенного летом и осенью, становится очевидно, что устные доказательства в поддержку информации истца ослабли. Это потому, что прошло много времени и воспоминания блекнут", – отметила прокурор.

Принятое решение может быть обжаловано. Срок давности по данному делу истекал 20 августа 2020 года. Если бы обвинения были предъявлены до этой даты, срок давности мог быть продлен.

Напомним, в начале июня 2019 года суд в Швеции отказался заочно арестовывать Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании. В мае шведская прокуратура возобновила предварительное расследование в отношении Ассанжа. В 2010 году он приезжал в Швецию и две женщины заявили, что они якобы стали жертвами сексуальных преступлений, совершенных Ассанжем.

Хотя дело о возможном сексуальном преступлении Ассанжа в Швеции было остановлено в 2017 году, обвинения в изнасиловании остались в силе. Власти Швеции были вынуждены отложить дело, потому что тогда Ассанж жил в посольстве Эквадора, и не было никакой перспективы привезти его в Швецию.

В апреле Ассанжа выселили из посольства Эквадора, где он скрывался с 2012 года. 11 апреля его арестовала британская полиция, и сейчас он отбывает 50-недельный срок в Британии за то, что в 2012 году не явился в суд после освобождения под залог.

Основателю WikiLeaks также грозит выдача США, где против него подготовили 17 обвинений. Ассанж может получить тюремный срок в 175 лет за хакерскую деятельность.

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