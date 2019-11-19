Германия надеется, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеров

Посол Германии надеется, что немецкие фермеры, которые уже давно обрабатывают землю в Украине, смогут ее купить.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что новая власть откроет рынок сельскохозяйственной земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.

Посол поставила в пример страны, где разумно ограничили и урегулировали скупку земель иностранцами.

"Я знаю, что это очень чувствительная реформа для украинцев. Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу. Я могу это понять. Но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", - сказала Фельдгузен.

Также она отметила, что появление рынка земли даст толчок экономике.

Напомним, 13 ноября Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Документ поддержали 240 народных депутатов.

Согласно нынешней редакции законопроекта, совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или компании, с учетом связанных лиц или юридических лиц, будет следующей:

в пределах одной объединенной территориальной общины - не должна превышать 35% земель такой общины;

в пределах одной области - не должна превышать 8% земель такого региона;

не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

При этом арендатор будет иметь преимущественное право на покупку участка при условии, что он платит цену, по которой он продается. А в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим из предложенных.

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