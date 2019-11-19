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Германия надеется, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеров

Комментариев: 5
Посол Германии надеется, что немецкие фермеры, которые уже давно обрабатывают землю в Украине, смогут ее купить.
Анка Фельдгузен
Анка Фельдгузен
facebook.com/pg/deutschebotschaftkiew

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что новая власть откроет рынок сельскохозяйственной земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.

Посол поставила в пример страны, где разумно ограничили и урегулировали скупку земель иностранцами.

"Я знаю, что это очень чувствительная реформа для украинцев. Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу. Я могу это понять. Но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", - сказала Фельдгузен.

Также она отметила, что появление рынка земли даст толчок экономике.

Напомним, 13 ноября Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Документ поддержали 240 народных депутатов.

Согласно нынешней редакции законопроекта, совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или компании, с учетом связанных лиц или юридических лиц, будет следующей:

  • в пределах одной объединенной территориальной общины - не должна превышать 35% земель такой общины;
  • в пределах одной области - не должна превышать 8% земель такого региона;
  • не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

При этом арендатор будет иметь преимущественное право на покупку участка при условии, что он платит цену, по которой он продается. А в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим из предложенных.

 

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Теги: Земля, Германия, фермеры, посол, Рынок земель, фермер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Путин_xyйло    19.11.2019, 18:01
Оценка:  0
Путин_xyйло
Пусть немецкие фермеры принимают гражданство Украины и покупают землю.
Бигсэм    19.11.2019, 17:59
Оценка:  0
Бигсэм
Откроют. И не только для фермеров. И не только для немецких.
Предаторр    19.11.2019, 17:46
Оценка:  +4
Предаторр
Смогут купить все.И всё.Аукцион невиданной щедрости от Зе многого стоит.
толян04    19.11.2019, 17:27
Оценка:  +2
толян04
и в нагрузку к земле еще крепостных душ по 200-300 купить немешает им.
и сбудется вековая мечта "драг нах остен"
xapi3mat    19.11.2019, 17:45
Оценка:  -1
xapi3mat
угу-угу! немцы уже и польшу скупили и чехию! да так сто польская зарплата $1000-1500 а на шкодах ездит уже пол мира!
Путин_xyйло    19.11.2019, 17:59
Оценка:  0
Путин_xyйло
Ну хоть ознакомься с условиями покупки земли в Польше, помогает!
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