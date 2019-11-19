Послы G7 поддержали открытие рынка земли в Украине
Послы стран Большой семерки поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.
"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.
Напомним, 13 ноября Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Документ поддержали 240 народных депутатов.
Согласно нынешней редакции законопроекта, совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или компании, с учетом связанных лиц или юридических лиц, будет следующей:
- в пределах одной объединенной территориальной общины - не должна превышать 35% земель такой общины;
- в пределах одной области - не должна превышать 8% земель такого региона;
- не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.
При этом арендатор будет иметь преимущественное право на покупку участка при условии, что он платит цену, по которой он продается. А в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим из предложенных.
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