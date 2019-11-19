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Послы G7 поддержали открытие рынка земли в Украине

Комментариев: 3
Снятие моратории раскроет потенциал сельского хозяйства и ускорит развитие экономики, считают в G7.
Послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли
Послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли
facebook.com/AgrarianCommunity

Послы стран Большой семерки поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.

Напомним, 13 ноября Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Документ поддержали 240 народных депутатов.

Согласно нынешней редакции законопроекта, совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или компании, с учетом связанных лиц или юридических лиц, будет следующей:

  • в пределах одной объединенной территориальной общины - не должна превышать 35% земель такой общины;
  • в пределах одной области - не должна превышать 8% земель такого региона;
  • не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

При этом арендатор будет иметь преимущественное право на покупку участка при условии, что он платит цену, по которой он продается. А в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим из предложенных.

 

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Теги: Земля, посол, Рынок земель, G7
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VikaGraum    19.11.2019, 18:07
Оценка:  0
VikaGraum
Почему вы так этого боитесь? Допустим ферма принадлежит голландцу. Но работать там будут местные жители. На хорошей технике, за хорошую з/п, в хороших условиях. Налог с прибыли опять же остается в Украине. Так чего вы боитесь-то?
Мыкола    19.11.2019, 17:50
Оценка:  +1
Мыкола
Шакалы уже изговились Аж зубами щелкают
xapi3mat    19.11.2019, 17:42
Оценка:  0
xapi3mat
Они то знают с чего начинается процветание!
dukeOd    19.11.2019, 17:25
Оценка:  +1
dukeOd
Потенциальные покупатели Даже паузу дипломатично не выдержали
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