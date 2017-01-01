У берегов Италии задержали яхту с нелегалами и украинским экипажем

Итальянская полиция арестовала двух граждан Украины за содействие нелегальной миграции в страну.

Правоохранители обнаружили у берегов Италии в бухте Роччелла-Йоника яхту с 74 нелегалами, на борту которой находился экипаж из двух граждан Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 19 ноября.

"По имеющейся у Европола информации об одном из плавсредств, которое могло использоваться для незаконной сделки, береговая охрана Италии остановила дрейфующую яхту", – говорится в сообщении.

На борту маленького судна находилось 74 пассажира, которые назвались гражданами Ирака.

"Экипаж яхты состоял из двух украинцев 1980 и 1988 годов рождения. За содействие нелегальной миграции итальянская полиция арестовала наших соотечественников", – рассказали пограничники.

В пограничном ведомстве призвали всех граждан Украины тщательно изучать предложения о работе, имеющие сомнительный характер, чтобы не стать жертвами преступников.

"Как показывает опыт, организаторов мало интересует судьба нелегалов или плавсредств. К ним относились как к расходному материалу, который уже принес определенную прибыль и может быть задержан правоохранительными органами или даже попасть в кораблекрушение. Завербованными моряками тоже не занимались… Только в тюрьмах Греции за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев", – заявили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила группу украинцев, которые на самодельных "яхтах" переправляли мигрантов из Турции в Европу.

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