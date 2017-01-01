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Хакер похитил данные офшорного банка во имя борьбы с капитализмом

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Он назвал атаку политически мотивированной и призвал других хакеров присоединиться к "борьбе с неравенством и капитализмом".
Хакер призвал других хакеров поступить так же
Хакер призвал других хакеров поступить так же
Getty Images
Хакеры взломали офшорный банк Cayman National Bank, сообщается на сайте банка.
 
О масштабе утечки не говорится. В издании UnicornRiot утверждают, что объем украденных данных сопоставим с "панамским архивом", когда в 2016 году в нем были найдены данные 12 бывших и действующих лидеров стран - президентов и премьеров, 128 политиков и чиновников, их родных и друзей из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. 
 
Хакеры, по данным UnicornRiot, получили доступ к данным и счетам не менее 3800 компаний, фондов и физических лиц. 
 
Так, в архиве идентифицированы 1400 счетов клиентов, в том числе 708 с острова Мэн, 272 из Кипра, 153 из Великобритании, 107 с Каймановых островов, 51 с Британских Виргинских островов, 12 с Сейшельских островов, 11 из США, по семь из Белиза и Ирландии.
 
О взломе 17 ноября сообщил сайт Motherboard, ответственность за кражу данных взял на себя хакер Финеас Фишер. Он назвал атаку политически мотивированной и призвал других хакеров присоединиться к "борьбе с неравенством и капитализмом".
 
Напомним, что остров Мэн - это владение британских монархов. Он расположен между Англией и Ирландией, но не входит в Великобританию или Евросоюз.
 
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали хакера, который в США украл 6 миллионов.
 
Перед этим полиция поймала 18-летнего хакера, распространявшего скрытые вирусы.
 

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Теги: банки, США, хакеры, Панама, офшоры
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Источник: korrespondent.net

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