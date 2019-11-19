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Израильские поселения нарушают международное право – ООН

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Изменение политической позиции одного государства не меняет существующее международное право, отметили в ООН.
В ООН не изменилась позиция по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан
В ООН не изменилась позиция по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан
АР

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право, несмотря на изменение позиции США в их отношении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла во вторник, 19 ноября.

"Мы продолжаем придерживаться давней позиции ООН о том, что израильские поселения нарушают международное право… Изменение политической позиции одного государства не меняет существующее международное право и его толкование Международным судом и Советом безопасности", – сказал Колвилл.

Как известно, Международный суд еще в 2004 году заявил, что израильские поселения на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, были созданы в нарушение международного права.

Напомним, 18 ноября США признали поселения Израиля на Западном берегу. Об этом объявил глава американского Госдепа Майк Помпео.

Позже премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху заявил, что своим решением президент США Дональд Трамп исправил историческую несправедливость в отношении израильских поселений.

В свою очередь Евросоюз продолжает считать незаконными израильские поселения.

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Теги: США, ООН, Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, еврейские поселения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Негорро    19.11.2019, 20:03
Оценка:  0
Негорро
И что с того?Резолюцию выпустите?
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