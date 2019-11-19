Трамп поделился впечатлениями от просмотра Джокера

По данным сайта IndieWire, Трамп - фанат кино. Вышедший недавно в прокат фильм Джокер главе Белого дома понравился.

Президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме показ фильма Тодда Филлипса Джокер, где присутствовали также члены его семьи и коллеги, передает People.

Коллективный просмотр, на котором присутствовали Трамп, его семья, друзья и некоторые сотрудники Белого дома, состоялся в 16 ноября.

Отмечается, что президент США сказал, что Джокер ему понравился.

Сообщается, что по данным сайта IndieWire, Трамп - фанат кино. Один из его любимых фильмов - Гражданин Кейн Орсона Уэллса, также ему нравятся Кровавый спорт Ньюта Арнольда (1988) и Хороший, плохой, злой Сержио Леоне (1966).

Ранее сообщалось, что Джокер стал самым прибыльным фильмом в истории, основанным на комиксах, по соотношению производственного бюджета ($62,5 млн) и сборов в прокате.

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