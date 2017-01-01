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Чиновников Ирака лишили всех льгот

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Власть имущие лишились личной охраны, медицинского обслуживания за государственный счет, а также некоторых пособий.
В Ираке отменили привилегии для чиновников
В Ираке отменили привилегии для чиновников
Getty Images
 
Парламент Ирака принял закон, который отменяет все льготы для чиновников всех ветвей власти, сообщает Baghdad Al Youm.
 
Под действие закона подпадают и руководители законодательных, исполнительных и судебных органов.
 
В частности, документ отменяет для них личную охрану, медицинское обслуживание за государственный счет, а также некоторые пособия. 
 
В парламенте считают, что такая мера позволит сократить расходы бюджета на 25%.

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Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики Украины уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А.

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Теги: Ирак, чиновник, чиновники, льготы
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Источник: korrespondent.net

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