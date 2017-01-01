Чиновников Ирака лишили всех льгот
Власть имущие лишились личной охраны, медицинского обслуживания за государственный счет, а также некоторых пособий.
Парламент Ирака принял закон, который отменяет все льготы для чиновников всех ветвей власти, сообщает Baghdad Al Youm.
Под действие закона подпадают и руководители законодательных, исполнительных и судебных органов.
В частности, документ отменяет для них личную охрану, медицинское обслуживание за государственный счет, а также некоторые пособия.
В парламенте считают, что такая мера позволит сократить расходы бюджета на 25%.
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