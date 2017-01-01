США решили увеличить военный контингент в Саудовской Аравии

Часть военных уже прибыла в Саудовскую Аравию. Ожидается, что присутствие войск США в стране увеличится до 3000 человек.



США направят дополнительные подразделения в Саудовскую Аравию для защиты нефтяных объектов. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщают американские СМИ.



Первые подразделения уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели.



Таким образом, общее число военных США в королевстве составит примерно 3000 человек. Также в Саудовскую Аравию будут направлены радары и противоракетные системы.





Напомним, в октябре король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Сальман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента.

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