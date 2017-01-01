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США решили увеличить военный контингент в Саудовской Аравии

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Часть военных уже прибыла в Саудовскую Аравию. Ожидается, что присутствие войск США в стране увеличится до 3000 человек.
Американские военные
Американские военные

США направят дополнительные подразделения в Саудовскую Аравию для защиты нефтяных объектов. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщают американские СМИ.
 
Первые подразделения уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели.
 
Таким образом, общее число военных США в королевстве составит примерно 3000 человек. Также в Саудовскую Аравию будут направлены радары и противоракетные системы. 
 
Напомним, в октябре король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Сальман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента.
 
Данное решение было принято после произошедшей в сентябре атаки на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco. 

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Теги: США, Саудовская Аравия, военные, армия США
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Источник: korrespondent.net

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