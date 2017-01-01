Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции
Австрийским властям пришлось выплатить отступные в размере 812 тысяч евро бывшей собственнице дома.
Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.
Отмечается, что бывшая владелица дома в городе Браунау-на-Инне получила отступные в размере 812 тысяч евро.
По заявлению министра внутренних дел Австрии Вольфганга Пешорина, использование здания под нужды полиции должно показать, что дом "никогда больше не будет напоминать о национал-социализме".
Напомним, ранее в США нашли неизвестные фотографии Гитлера. Также сообщалось о том, что была опубликована "предсмертная записка" Гитлера.
Напомним, ранее в США нашли неизвестные фотографии Гитлера. Также сообщалось о том, что была опубликована "предсмертная записка" Гитлера.
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