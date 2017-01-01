Учительницу в США отправили в тюрьму за секс с 16-летним учеником



В США 28-летнюю учительницу Оливию Сондхейм осудили за секс с 16-летним учеником, сообщает В США 28-летнюю учительницу Оливию Сондхейм осудили за секс с 16-летним учеником, сообщает The Sun

Женщина вступала в связь со студентом в классе, а также на экскурсии в парке. Учительница также несколько раз привозила ученика к себе домой.

В конце учебного года она сказала школьнику, что прекращает отношения, решив сосредоточиться на своем браке.

Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы.