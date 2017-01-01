В Японии загорелось здание Министерства экономики

Спасатели проводят срочную эвакуацию работников ведомства. Причины пожара пока не называются.



Пожар произошел в здании Министерства экономики, торговли и промышленности Японии в центре Токио, сообщает NHK.

Пламя вспыхнуло на втором подземном этаже автомобильной парковки.

Спасатели проводят срочную эвакуацию работников ведомства. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Причины пожара пока не называются.



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Напомним, ранее в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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