Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Японии загорелось здание Министерства экономики

Комментариев: 0
Спасатели проводят срочную эвакуацию работников ведомства. Причины пожара пока не называются.
В здании Министерства экономики Японии произошел пожар
В здании Министерства экономики Японии произошел пожар


Пожар произошел в здании Министерства экономики, торговли и промышленности Японии в центре Токио, сообщает NHK.

Пламя вспыхнуло на втором подземном этаже автомобильной парковки.

Спасатели проводят срочную эвакуацию работников ведомства. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Причины пожара пока не называются.

В Киеве горело здание Минфина

Напомним, ранее в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Япония, пожар, министерство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь