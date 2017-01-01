Власти Боливии разрешили дочери Моралеса покинуть страну

Разрешение на безопасный выезд из Боливии Эвалис Моралес Альварадо предоставлено министерством иностранных дел.

Президент и руководство Боливии ушли в отставку на фоне протестов



Министерство иностранных дел Боливии выдало разрешение на безопасный выезд из страны дочери экс-президента страны, сообщают зарубежные СМИ.



Отмечается, что сейчас Эвалис Моралес Альварадо находится в посольстве Мексики.







Позже политик назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом. Власти Мексики Напомним, управлявший Боливией в течение 14 лет Эво Моралес решил покинуть пост и уехать из охваченной митингами и беспорядками страны.Позже политик назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище

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