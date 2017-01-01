Власти Боливии разрешили дочери Моралеса покинуть страну
Разрешение на безопасный выезд из Боливии Эвалис Моралес Альварадо предоставлено министерством иностранных дел.
Министерство иностранных дел Боливии выдало разрешение на безопасный выезд из страны дочери экс-президента страны, сообщают зарубежные СМИ.
Отмечается, что сейчас Эвалис Моралес Альварадо находится в посольстве Мексики.
Напомним, управлявший Боливией в течение 14 лет Эво Моралес решил покинуть пост и уехать из охваченной митингами и беспорядками страны.
Позже политик назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище.
Позже политик назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище.
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