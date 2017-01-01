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Двое военных США стали жертвами крушения вертолета в Афганистане

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По предварительным данным, вертолет был сбит. Ответственность за инцидент взяли на себя боевики Талибана.
Американские военные
Американские военные

В афганской провинции Лонгар разбился вертолет США Chinook, передает Интерфакс в среду, 20 ноября.
 
В результате крушения погибли двое американских военных. По предварительным данным, вертолет был сбит.
 
Ответственность за инцидент взяли на себя боевики движения Талибан.
 
Подробности произошедшего устанавливаются.

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Напомним, ранее в ходе военной операции в Афганистане погибли двое военнослужащих США.

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Теги: Афганистан, США, военные, армия США
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Источник: korrespondent.net

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