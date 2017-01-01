Двое военных США стали жертвами крушения вертолета в Афганистане
По предварительным данным, вертолет был сбит. Ответственность за инцидент взяли на себя боевики Талибана.
В афганской провинции Лонгар разбился вертолет США Chinook, передает Интерфакс в среду, 20 ноября.
В результате крушения погибли двое американских военных. По предварительным данным, вертолет был сбит.
Ответственность за инцидент взяли на себя боевики движения Талибан.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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Напомним, ранее в ходе военной операции в Афганистане погибли двое военнослужащих США.
США перебрасывают силы из Ирака в Сирию
Напомним, ранее в ходе военной операции в Афганистане погибли двое военнослужащих США.
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