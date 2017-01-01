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В Германии во время лекции убили сына экс-президента

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Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера читал доклад в своей клинике, когда на него напал мужчина.
Полиции удалось задержать подозреваемого
Полиции удалось задержать подозреваемого
Соцсети

Во вторник, 19 ноября, во время чтения медицинского доклада в одной из клиник Берлина был убит сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, врач Фритц фон Вайцзеккер, сообщает DW.

Фритц фон Вайцзеккер был председателем отделения внутренней медицины частной берлинской клиники, расположенной возле Шарлоттенбургского дворца.

Он читал доклад в своей клинике перед 20 слушателями, когда на него напал мужчина, который находился среди зрителей, и нанес ножевое ранение. В результате 59-летний врач скончался.

Сообщается также, что в результате нападения серьезные травмы получил один из слушателей лекции, который пытался защитить фон Вайцзеккера. С тяжелым ранением его госпитализировали.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Его мотивы пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что полиция предотвратила заказное убийство адвоката на Киевщине. Для убийства руководителя адвокатского бюро заказчик нанял киллера, которому пообещал $7 тысяч. Правоохранители инсценировали убийство и задержали заказчика.

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Теги: президент, Германия, убийство, Сын
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Источник: korrespondent.net

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