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Свидетеля по делу импичмента Трампа хотят спрятать на военной базе

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В случае необходимости Александра Виндмана и его семью могут спрятать на военной базе армии США.
Александр Виндман
Александр Виндман

Армия США готова принять меры для защиты ключевого свидетеля по делу импичмента Трампа - подполковника Александра Виндмана. Об этом сообщила Wall Street Journal, передает Reuters.

В случае необходимости Александра Виндмана и его семью могут спрятать на военной базе армии США.

Собеседник издания заявил, что военные проводят оценку безопасности свидетеля, так как ранее Виндман выразил обеспокоенность по поводу безопасности его семьи.

Источник издания в военном ведомстве заверил, что армия примет аналогичные меры предосторожности, если кто-либо другою обратится с такими проблемами.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

Также сообщалось, что публичные слушания посмотрели почти 14 млн американцев.

 

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Теги: Импичмент Президента, США, Трамп, Дональд Трамп, свидетель, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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