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Трамп грозится повысить пошлины в случае незаключения сделки с Китаем

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Дональд Трамп заявил, что если торговое соглашение между США и Китаем не будет достигнуто, он поднимет пошлины еще выше.
Трамп пригрозил повысить пошлины, если сделка с Китаем не произойдет
Трамп пригрозил повысить пошлины, если сделка с Китаем не произойдет

Президент США Дональд Трамп пообещал повысить тарифы на импорт китайской продукции, если торговая сделка с Китаем не будет подписана. Об этом сообщает CNBC в среду, 20 ноября.

"Если мы не заключим соглашение с Китаем, я просто подниму тарифы еще выше", - заявил Трамп на заседании кабинета министров.

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию споров в торговле.

Представитель КНР отметил, что США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение. Позже стало известно, что США и Китай договорились о снижении пошлин.

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Теги: США, Китай, торговля, Пошлины, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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