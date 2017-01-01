Трамп назвал слушания по импичменту "великим днем для страны"

Дональд Трамп написал об этом в Twitter во вторник по окончании слушаний в Конгрессе США, которые суммарно длились почти 11 часов.

Трамп высказался о слушаниях по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал слушания в Конгрессе по делу об импичменте "великим днем для страны". Об этом он написал в Twitter в среду, 20 ноября.

"Великий день для республиканцев, великий день для нашей страны!" - написал Трамп, когда второе из двух слушаний во вторник вечером подошло к концу.

Перед комитетом по разведке Палаты представителей дали показания четыре свидетеля в ходе двух отдельных публичных слушаний во вторник, которые длились в общей сложности почти 11 часов.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

Также сообщалось, что публичные слушания посмотрели почти 14 млн американцев.

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