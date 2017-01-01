В ООН назвали наименее развитые страны мира

Большинство из них расположились на африканском континенте, а также в Азии и на островах.

ООН представила список самых менее развитых стран мира. Об этом сообщается в Докладе по наименее развитым странам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), пишет ТАСС.

В список попали 47 стран, более 30 из которых - африканские. Также в список наименее развитых стран в мире попали азиатские и островные государства.

Среди африканских стран оказались Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, ЦАР, Чад, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Мадагаскар, Мали, Судан, Южный Судан, Уганда, Замбия и другие.

В списке государств Океании в ООН отметили Кирибати, Тувалу, Вануату, Соломоновы Острова, а в Азии - Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал, Йемен и Бутан.

Список был составлен после анализа стран по трем критериям: доход на душу населения, слабость людских ресурсов (питания, здоровья, образования и грамотность взрослого населения) и критерий экономической уязвимости.

За всю историю составления доклада отрицательный рейтинг удалось покинуть пяти странам - Ботсване, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинее, Мальдивам и Самоа.

Ранее были названы самые "пьющие" страны мира. Также Корреспондент писал о том, что Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира.

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