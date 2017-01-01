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Пересаживали органы украинцев: В Казахстане задержали “черных трансплантологов”

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Банда работала в 2017-2018 годах .
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

На юге Казахстана в городе Шымкент полиция задержала главного врача городской клинической больницы №1 Абылай Донбай. Его подозревают в проведении незаконной трансплантации органов, а также в организации незаконной группировки.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Банда действовала на протяжении двух лет с 2017 по 2018 год. Сообщается, что донорами органов были граждане Узбекистана, Киргизии, Украины, которые из-за финансовых проблем продавали свои почки. В дальнейшем органы пересаживали богатым гражданам других стран, в частности Израиля. 

Полиция арестовала Донбая 18 ноября. Против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группы) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) УК Казахстана. Следствие установило, что медик проводил незаконные операции по пересадке органов за большое вознаграждение. 

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В мае были задержаны еще двое членов банды: врач-трансплантолог Гане Куттимуратов, а также гражданка Кыргызстана Бы.Тайсалова. Первого подозревают в незаконной трансплантации органов, а второй выдвинули те же обвинения, что и Донбаю.

Напомним, врач онкодиспансера требовал $2 тысячи за "липовую" справку. На взятке поймали врача коммунального учреждения Киевского областного совета Киевский областной онкологический диспансер.

 

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Теги: Казахстан, трансплантологи, органы, украинцы
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