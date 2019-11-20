В РФ заявили, что предлагали Украине 15 млрд кубометров газа в год

Министр энергетики России заявил, что на переговорах с Украиной не раз обсуждались прямые порставки газа с 2020 года в объеме 15 млрд кубометров в год.

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год. Об этом сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает в среду, 20 ноября, ТАСС.

"Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, предлагала ли Россия Украине напрямую поставлять 15 млрд кубометров газа.

При этом Новак отказался комментировать перспективы газовых консультаций, "поскольку нужно дождаться официального ответа от украинской стороны на предложение Газпрома.

"Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать", - заключил он.

Новак также сообщил, что поставки газа по трубопроводу Северный поток - 2 могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года. "Я думаю, что в ближайшие месяцы это должно произойти. Может быть и в этом году постараются сделать", - сказал министр, отметив, что это зависит от технических нюансов.

Напомним Газпром направил Нафтогазу официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.

В предложении российской компании указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В Минэнерго предложение Газпрома назвали неприемлемым . При этом в Киеве выразили надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet