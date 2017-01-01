Путин заявил, что у него нет никаких отношений с Зеленским

Главе РФ " кажется, что Зеленский симпатичный человек, искренний и реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе".

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время форума “Россия зовет“.

Путин заявил, что не знаком лично с Зеленским и разговаривал с ним только по телефону.

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“Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда, я с ним не знаком, но по телефону несколько раз разговаривали... Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, на мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе“ – заявил Путин.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский ждет от нормандского саммита сроков возвращения Донбасса. Президент ожидает, что нормандская встреча в Париже принесет конкретику в процесс деоккупации.

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