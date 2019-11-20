Путин считает США "великой страной"
Российский президент вспомнил об общих интересах Москвы и Вашингтона и о "позитивной истории".
Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума в среду, 20 ноября, назвал США "великой страной", сообщает Газета.ру.
Он отметил, что российская сторона всегда уважала США и продолжает делать это.
"Соединенные Штаты - великая страна", - сказал Путин.
Он упомянул, что обе страны некогда являлись "союзниками в двух мировых войнах".
"Все это наша общая история, причем история позитивная", - подчеркнул Путин.
Он также добавил, что у Москвы и Вашингтона есть много общих интересов.
Ранее в ходе выступления Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "симпатичным и искренним человеком".
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К ПРИМЕРУ НА ОКРАИНЕ.....)))
ты про окраину россии? Сахалин, Камчатка, Чукотка?
То ваши проблемы.
А у нас только россия оккупировала два региона и ведет войну против нашей страны.