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Путин считает США "великой страной"

Комментариев: 6
Российский президент вспомнил об общих интересах Москвы и Вашингтона и о "позитивной истории".
Россия всегда уважала США, говорит Путин
Россия всегда уважала США, говорит Путин

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума в среду, 20 ноября, назвал США "великой страной", сообщает Газета.ру.

Он отметил, что российская сторона всегда уважала США и продолжает делать это.

"Соединенные Штаты - великая страна", - сказал Путин.

Он упомянул, что обе страны некогда являлись "союзниками в двух мировых войнах".

"Все это наша общая история, причем история позитивная", - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что у Москвы и Вашингтона есть много общих интересов.

Ранее в ходе выступления Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "симпатичным и искренним человеком".

 

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Теги: Россия, США, Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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BROKER666    20.11.2019, 16:23
Оценка:  +3
BROKER666
прогиб защитан, но санкции не отменят
Путин_xyйло    20.11.2019, 16:21
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Алавеоды для Трампа!
Путин_xyйло    20.11.2019, 16:21
Оценка:  +3
Путин_xyйло
"р"
Sancho-s    20.11.2019, 16:08
Оценка:  +6
Sancho-s
Дадада...)))
VSHIVANKA    20.11.2019, 15:49
Оценка:  -10
VSHIVANKA
У МОСКВЫ И ВАШИНГТОНА МНОГО ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ.....
К ПРИМЕРУ НА ОКРАИНЕ.....)))
WTF2wtf    20.11.2019, 16:16
Оценка:  +7
WTF2wtf
Быдло ольгинское,
ты про окраину россии? Сахалин, Камчатка, Чукотка?
То ваши проблемы.

А у нас только россия оккупировала два региона и ведет войну против нашей страны.
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