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Путин озвучил причины распада СССР

Комментариев: 8
Ранее российский президент охарактеризовал распад СССР как "крупнейшую геополитическую катастрофу" прошлого века.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Глава Кремля Владимир Путин считает, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а его причиной стала неэффективная экономическая политика, сообщают в среду, 20 ноября,  РИА Новости.
 
"Это (причины распада СССР — ред.) мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", — сказал глава государства.
 
Говоря об эффективных преобразованиях, Путин привел в пример КНР, где, по его словам, получилось хорошо "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики".
 
Он отметил, что в СССР ничего подобного сделано не было. В итоге это сказалось и на политической сфере. 
 
"Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", — добавил президент.
 
В ходе послания Федеральному собранию в 2005 году Путин охарактеризовал распад СССР как "крупнейшую геополитическую катастрофу" прошлого века. По его словам, десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало "настоящей драмой".
 
Напомним, бывший президент СССР Михаил Горбачев не согласен с обвинениями в "сдаче" Восточной Европы. 
 
Ранее в 2017 году Горбачев заявил, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны. 

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Теги: Россия, СССР, Горбачев, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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fulminate    20.11.2019, 16:47
Оценка:  0
fulminate
Катастрофа? Но сам он, будучи шестеркой Собчака, выступил против ГКЧП, тем самым поддержав новый союзный договор. А этот договор предусматривал отделение Украины, Беларусии и других стран. Он забыл? Так пусть почитает Википедию. Да и кем бы он был бы сейчас, сохранись совок? И был бы вообще?..
Колишній-східняк    20.11.2019, 16:36
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Он тогда в дворовой шайке шестерил. А сейчас какие-то глубокомысленные выводы пытается сформулировать.
Нафанаил    20.11.2019, 16:35
Оценка:  0
Нафанаил
Причина распада СССР - коммунистическая идеология и обусловленная этим низкая производительность труда.
И, само собой, коммунистические тормоза в науке, когда поощрялись бездарности с партбилетом, но гнобились таланты без оных.
Ну ладно, если Пуйло осознает это - почему теми же методами валит Рашу?
tulchanin    20.11.2019, 16:41
Оценка:  0
tulchanin
Про "коммунистическая идеология и обусловленная этим низкая производительность труда"© расскажи Китаю.
BROKER666    20.11.2019, 16:30
Оценка:  +2
BROKER666
мне нравится "озвучил" а не "высказал"... значит таки окурка давно нема в списке потребителей кислорода, а вместо него "озвучивает" перлы ротенбергов попка-двойник
tulchanin    20.11.2019, 16:42
Оценка:  0
tulchanin
Ну пусть "двойник", тебе и Украине легче от этого что ли стало/станет ?
Сливной_Бачок    20.11.2019, 16:28
Оценка:  +2
Сливной_Бачок
Да-да, какой советский фильм не посмотришь, так там вечно из-под полы ГГ что-нибудь достает, причем элементарное. Если все было так окуенно, то зачем нужны были ГУЛАГИ и рабы, железный занавес? Хорошо было КГБэеникам и партийцами со спецдачами, спецпайуами и потолками в 5 метров в сталинский высотке
tulchanin    20.11.2019, 16:46
Оценка:  0
tulchanin
Однако если посмотреть на демографию, то население Украины при СССР стабильно увеличивалось. А при "незалежности" стабильно сокращается. Никак КГБ вас плодится заставляло ?
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