Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Изумруд весом 227 кг за $280 млн погиб в пожаре

Комментариев: 0
Владелец гигантского камня потребовал выплатить ему компенсацию за драгоценность у местной компании.
Американец потерял в пожаре изумруд стоимость 280 миллионов долларов
Американец потерял в пожаре изумруд стоимость 280 миллионов долларов

В Калифорнии местный житель затребовал от местной компании выплату за сгоревший в пожаре 227-килограммовый изумруд. Об этом сообщает New-York Post.

Владелец гигантского камня потерял дом и все свое имущество в крупнейшем Калифорнийском пожаре Кэмп в 2018 году. По словам мужчины, в пожаре сгорел его изумруд весом 500 фунтов, что составляет почти 227 килограммов. Цена драгоценного камня примерно 280 миллионов долларов.

Тогда компания Pacific Gas and Electric Company была признана виновной в возникновении пожара. Американец считает, что именно она должна возместить ему убытки. Кроме того, мужчина вместе с женой подали четыре заявки о возмещении ущерба от пожара на сумму 4,5 миллиона долларов.

Юристы компании обратились в суд, в ходе которого надеются получить возможность допросить мужчину и изучить документы, подтверждающие стоимость сгоревшего камня.

Ранее сообщалось, что невиновная женщина провела 35 лет в тюрьме и получила 3 миллиона долларов компенсации. Также Корреспондент писал о том, что полицейский-гей отсудил $20 млн за дискриминацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Калифорния, пожар, инцидент, компенсация, выплата, драгоценные камни
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь