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ФСБ заявила о задержании военного за "шпионаж" в пользу Украины

Комментариев: 3
Задержанный военный якобы собирал секретные сведения военного характера, утверждают в ФСБ.
Задержанный военнослужащий
Задержанный военнослужащий
ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ РФ задержала в Ростовской области российского военнослужащего, который якобы занимался шпионажем в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в среду, 20 ноября.

"В городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России – военнослужащий Южного военного округа", – говорится в сообщении.

В ФСБ заявляют, что военнослужащий выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", – утверждают в российской спецслужбе.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинца с боеприпасами при въезде в Крым. Мужчина не смог сообщить о целях провоза боеприпасов на территорию полуострова, утверждали в российской спецслужбе.

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Теги: Россия, Украина, спецслужбы, ФСБ, военные, военный, задержание, разведка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2wtf    20.11.2019, 17:34
Оценка:  +2
WTF2wtf
Случайно запостил что-то о переброске российских вооружений на оккупированный Донбасс?
WTF2wtf    20.11.2019, 17:34
Оценка:  +3
WTF2wtf
Типа секрет?
Разве что для российсих бабушек, перед путиновизором ...
WTF2wtf    20.11.2019, 17:40
Оценка:  +1
WTF2wtf
Или засветил всего пару фамилий российских офицеров, которые по ротации на Донбасс катаются?
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