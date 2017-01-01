Майдан в Гонконге. Противостояние ужесточается

Протесты в Гонконге превратились в ежедневные уличные столкновения, центром сопротивления стали местные университеты.

Гонконг протестует уже полгода, но сейчас акции радикализировались. Протестующие обвиняют полицию в жесткости и убийстве одного из участников акции. Власть обвиняет протестующих в неповиновении. Учащиеся нескольких вузов забаррикадировались в кампусах, кроме того, протестующие смогли заблокировать основные городские трассы.

Корреспондент.net следит за ситуацией в Гонконге.

Как все началось

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства. В начале ноября акции усилились — после гибели студента, убитого полицейскими.

Протестующие в ответ на применение полицией оружия начали использовать все доступные им средства. Например, спортивные луки — офицер полиции получил ранение стрелой в ходе акций протеста в Гонконге, сообщила 17 ноября газета South China Morning Post. Стрела попала полицейскому в голень, его отправили в больницу. Полиция применяет против активистов слезоточивый газ и водометы. Протестующие, в свою очередь, забрасывают кирпичами служащих, расчищающих заблокированные дороги возле университета. Активисты публикуют фото силовиков с автоматическим огнестрельным оружием, находящихся на улицах города. Есть сообщения о применении бутылок с зажигательной смесью.

При этом Высокий суд Гонконга 18 ноября отменил распоряжение городской администрации о запрете ношения масок участниками массовых протестов. Это решение было принято в октябре, чтобы облегчить силовикам идентифицирование участников акций протеста.

Баррикады в университетах

Университетские кампусы оказались в эпицентре протестов после того, как на прошлой неделе полиция впервые попыталась провести аресты не во время активных действий на улицах, а на территории вузов. Однако полицейские натолкнулись на ожесточенное сопротивление, особенно в Китайском университете Гонконга (CUHK) и Политехническом университете (PolyU). Территории вузов перешли под контроль радикально настроенных студентов: они установили блокпосты, организовали полевые кухни и приготовились к обороне с применением «коктейлей Молотова», самодельных катапульт, луков и арбалетов.

Расположение вузов позволило студентам заблокировать несколько основных городских дорог. Учащиеся CUHK перекрыли движение по основной трассе от северных спальных районов города к центру (Tolo Highway) и параллельно идущую линию метро, а студенты PolyU блокировали тоннель, связывающий остров Гонконг с материковой частью мегаполиса. Возле других университетов студенты разобрали тротуарную плитку, выложив ее стеной на улицах.

Борьба со всем китайским

Был разработан своеобразный «цветовой код» и специальный жаргон, в соответствии с которым все учреждения разделены на четыре категории: «черные» — связанные с правительством КНР и Гонконга — подлежат «реновации» (разгрому); «красные» — принадлежащие активным сторонникам власти и противникам протестов — должны быть «украшены» (обычно вызывающими надписями); «синие» — просто лояльные властям — следует бойкотировать; «желтым» — поддерживающим протесты — надо помогать деньгами.

За октябрь были сожжены несколько отделений Bank of China, китайских магазинов (Xiaomi и Huawei), Starbucks (местная франшиза принадлежит компании, руководство которой открыто выступает против протестов), Best Mart360 (связанной с выходцами из китайской провинции Фуцзянь, которые вступали в уличные бои с протестующими).

Реакция Китая

Гонконг был передан под управление КНР Великобританией в 1997 году на условиях принципа "одна страна - две системы", в рамках которого Пекин обещал не менять экономический и полический уклад острова.

Сейчас Пекин, крайне разгневан событиями в Гонконге, называет насильственные выступления и яростные протесты "черным террором".

Сосредоточение китайских войск, в том числе танков, в близлежайшей провинции КНР расценивается оппозицией в Гонконге как недвусмысленная угроза вторжения.

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с заявлением по поводу беспорядков в Гонконге. По его словам, Пекин будет поддерживать действия гонконгской власти по прекращению беспорядков. Но в заявлении не оказалось ни слова о возможном участии в этом китайских вооруженных сил.

Международный аспект

Госсекретарь США Майкл Помпео 16 ноября заявил: «Мы обращаемся не только к Пекину, но и к протестующим с призывом участвовать в политическом обсуждении, с некоторой надеждой на то, что все будет урегулировано мирно с минимумом насилия, — такова наша надежда».

Специальная комиссия Конгресса рекомендовала лишить Гонконг специального торгового статуса при малейшем участии китайской армии или полиции в разгоне демонстрантов. В таком случае на город будут распространены ограничения на экспорт технологий и все остальные меры, которые США применяет в отношении КНР в рамках торговой войны. Сохранение гонконгского канала позволяет китайскому бизнесу компенсировать связанные с этой войной издержки.

19 ноября Конгресс принял Hong Kong Human Rights and Democracy Act — закон, который обяжет исполнительную власть регулярно проверять Гонконг на предмет его самостоятельности для сохранения специального статуса в торговле, а также позволит вводить санкции против китайских и гонконгских чиновников, ответственных за нарушения прав и свобод в городе. Теперь его должен подписать Дональд Трамп.