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Минобороны РФ испытало "Бога войны"

Комментариев: 10
При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям "неприятеля" наносились точечно.
Минобороны России испытало в Кузбассе огневые возможности 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М Малка, созданных на основе 203-миллиметровых самоходных установок 2С7 Пион, о чем свидетельствует видео на YouTube.
 
В подписи к ролику отмечается, что артиллеристы нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии около 30 километров. 
 
"При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям "неприятеля" наносились точечно, с открытых огневых позиций, по навесной траектории", — говорится в сообщении.
 
 
В сентябре 2018 года американский журнал The National Interest написал, что Россия вернулась к модернизации тяжелой артиллерии — "Бога войны" — 240-миллиметрового миномета 2С4 Тюльпан и 203-миллиметровой гаубицы 2С7 Пион.
 
 
Еще сообщалось, что Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд.

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Теги: Россия, Минобороны, Артиллерия, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Антибес    20.11.2019, 19:36
Оценка:  +1
Антибес
Лучшие испытания для этих артсистем-в реальном бою.Будет эскалация на Донбассе-будет"знакомство&qu ot;с этой техникой.)))))
Брюква_и_Клюква    20.11.2019, 19:31
Оценка:  -5
Брюква_и_Клюква
Любят эти криворукие макаки выдумывать дурацкие названия. Пусть лучше памперс наконец-то научаться делать.
Антибес    20.11.2019, 19:37
Оценка:  +3
Антибес
Бот,это ты про"изобретателей"мин омёта"Молот"?)))))
Брюква_и_Клюква    20.11.2019, 19:49
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Коля ты еще жив, курилка? Это не надолго, учитывая твой диабет тягу к алкоголю)
fkrfyfan    20.11.2019, 19:28
Оценка:  +3
fkrfyfan
А на украине зато шьют самые большие шаровары в мире
Брюква_и_Клюква    20.11.2019, 19:34
Оценка:  -5
Брюква_и_Клюква
А у тебя в Сыктывкаре даже лапти уже плести разучились - покупают в Китае.
Nesdeshniy    20.11.2019, 19:24
Оценка:  +2
Nesdeshniy
укропитеков будем встречать в Крыму с цветами - тюльпаны и акации на готове..)))
Брюква_и_Клюква    20.11.2019, 19:33
Оценка:  -5
Брюква_и_Клюква
Не забудь себе один тюльпан в задницу засунуть, чтобы видно было издалека, насколько ты крут!
Nesdeshniy    20.11.2019, 19:54
Оценка:  0
Nesdeshniy
Дык Я в еуропу не стремлюсь, в попу сувать ваша укропитековская забава....
Nesdeshniy    20.11.2019, 19:23
Оценка:  +1
Nesdeshniy
Я так понимаю, что в некоторых пуканах началась процедура создания горючей смеси с последующими последствиями...
Предаторр    20.11.2019, 19:18
Оценка:  +5
Предаторр
В отличии от ракет,артиллерийские снаряды перехватить невозможно.
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