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Помпео планирует уйти в отставку – СМИ

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Дата отставки Майка Помпео теперь будет зависеть от его способности ориентироваться на "максимально плавный выход" из администрации Трампа, утверждают источники.
У Майка Помпео проблемы из-за расследования по делу об импичменте
У Майка Помпео проблемы из-за расследования по делу об импичменте

Глава государственного департамента США США Майк Помпео планирует уйти в отставкуиз администрации президента США Дональда Трампа. Об этом накануне сообщило издание Time со ссылкой на источники в Республиканской партии США.

Отмечается, что в последние недели Помпео сообщил трем видным республиканцам, что планирует уйти в отставку из администрации Дональда Трампа, чтобы баллотироваться в сенат США от штата Канзас на выборах в следующем году.

По данным источников, дата отставки Помпео теперь будет зависеть от его способности ориентироваться на "максимально плавный выход" из администрации.

"План Помпео состоял в том, чтобы оставаться в Госдепе до начала весны следующего года, но недавние события, в том числе расследование по делу об импичменте в Палате представителей, наносят ему политический ущерб и ухудшают его отношения с Трампом", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что пока нет информации о том, обсуждал ли Помпео свои планы с Трампом.

В свою очередь помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти в отставку, но сейчас отказываются комментировать информацию об отставке, пишет издание.

Напомним, в октябре стало известно, что Помпео отказался стать советником Трампа по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщил сам президент США.

Советник Помпео подал в отставку из-за Украины

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Теги: Импичмент Президента, США, отставка, Трамп, Дональд Трамп, госдепартамент США, Госдеп, импичмент, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    20.11.2019, 19:52
Оценка:  0
Антибес
Помпео?Это тот самый правдоруб,который сказал недавно что Украина-это проект США,над которым они работали много лет?
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