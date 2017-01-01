Пенс и Помпео знали о давлении на Украину – Сондленд

В разговоре Владимира Зеленского и с Дональдом Трампом нужны были гарантии "провести полностью прозрачное расследование" против семьи Джо Байдена, отметил Гордон Сондленд.

Пять американских топ-чиновников знали о давлении на Украину по требованию президента Дональда Трампа в связи с его заинтересованностью по открытию расследования против Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сказал посол США в ЕС Гордон Сондленд во время открытых слушаний в Палате представителей Конгресса, сообщает CNN в среду, 20 ноября.

По его словам, осведомлены о давлении были вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, директор Административно-бюджетного управления Мик Малвани, министр энергетики Рик Перри и советник по нацбезопасности Джон Болтон.

"Все были в курсе событий. Это не было секретом", – сказал Сондленд.

Дипломат отметил, что обсуждал по электронной почте 19 июля вопрос о расследовании в Украине дела против семьи Байдена.

"Все были проинформированы по электронной почте 19 июля, за несколько дней до президентского звонка. Когда я общался с группой, я заранее сказал президенту Зеленскому, что в его разговоре с президентом Трампом необходимы гарантии "провести полностью прозрачное расследование" и "перевернуть каждый камень", – подчеркнул Сондленд.

Ранее в среду сообщалось, что, по словам Сондленда, давление на Киев оказывалось по прямому указанию Трампа. Президент США заставил его работать со своим личным адвокатом Рудольфом Джулиани, чтобы заставить Украину начать дело против Джо Байдена.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

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