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Индия испытала две баллистические ракеты

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Ракета Prithvi-II может нести как ядерную, так и обычную боеголовку массой 0,5-1 тонны и маневрировать в полете.
Запуск ракеты Prithvi-II
Запуск ракеты Prithvi-II
business-standard.com

Стратегические силы Индии осуществили сразу два успешных испытательных пуска стоящих на вооружении баллистических ракет малого радиуса действия Prithvi-II. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей командования в среду, 20 ноября.

Пуски баллистических ракет, имеющих дальность 350 км, были осуществлены с мобильных пусковых установок с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Их полет проходил над Бенгальским заливом. По имеющимся данным, ракеты с высокой точностью поразили учебную цель.

Ракета Prithvi-IIможет нести как ядерную, так и обычную боеголовку массой 0,5-1 тонны и маневрировать в полете. Она была принята на вооружение армии Индии в 2003 году.

Напомним, 16 ноября в Индии успешно испытали баллистическую ракету среднего радиуса действия Agni II. Ее запустили на две тысячи километров.

Индия успешно испытала крылатую ракету Nirbhay

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Теги: Индия, ракета, ракеты, баллистическая ракета, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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