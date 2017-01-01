Индия испытала две баллистические ракеты

Ракета Prithvi-II может нести как ядерную, так и обычную боеголовку массой 0,5-1 тонны и маневрировать в полете.

Стратегические силы Индии осуществили сразу два успешных испытательных пуска стоящих на вооружении баллистических ракет малого радиуса действия Prithvi-II. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей командования в среду, 20 ноября.

Пуски баллистических ракет, имеющих дальность 350 км, были осуществлены с мобильных пусковых установок с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Их полет проходил над Бенгальским заливом. По имеющимся данным, ракеты с высокой точностью поразили учебную цель.

Ракета Prithvi-IIможет нести как ядерную, так и обычную боеголовку массой 0,5-1 тонны и маневрировать в полете. Она была принята на вооружение армии Индии в 2003 году.

Напомним, 16 ноября в Индии успешно испытали баллистическую ракету среднего радиуса действия Agni II. Ее запустили на две тысячи километров.

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