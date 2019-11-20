В Италии взорвалась фабрика фейерверков: четыре жертвы
В Италии произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Мессина на острове Сицилия. Погибли четыре человека и еще двое пропали без вести. Об этом сообщает ANSA в среду, 20 ноября.
Отмечается, что среди жертв взрыва 71-летняя жена владельца фабрики. Пострадавшие госпитализированы.
Спасатели потушили пожар и начали разбирать завалы.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что рабочие использовали на фабрике сварочный аппарат для монтирования железных дверей.
#Esplosione Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 20 #vigilidelfuoco al lavoro per le ricerche dell’ultimo disperso #20novembre 19:00 pic.twitter.com/BfoW37LcBH— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 20, 2019
Ранее в Индии на заводе по производству фейерверков в городе Батала произошел мощный взрыв. Тогда погибли 22 человека, около 20 получили ранения. Здание было полностью разрушено, также были повреждены соседние дома. Производственное помещение находилось в жилом районе.
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