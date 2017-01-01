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Грета Тунберг получила детскую премию мира

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Впервые в истории конкурса лауреатами стали два подростка. Кроме шведской экоактивистки, награды удостоилась камерунская правозащитница Дивина Малум.
Грета Тунберг
Грета Тунберг

В Гааге в среду, 20 ноября, состоялась церемония вручения Международной детской премии мира, сообщает ТАСС

Отмечается, что впервые в истории конкурса лауреатами стали сразу два подростка - шведская экоактивистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум.

Сама Тунберг не смогла лично присутствовать на церемонии, поскольку в настоящее время свершает путешествие через Атлантический океан в Испанию для участия в конференции ООН по климату.

"Для меня большая честь получить данную награду. Эта награда всего движения Пятницы ради будущего. Надеюсь, что мне удастся еще раз поблагодарить вас всех, когда я доберусь до суши" - указала Тунберг в коротком послании присутствующим на торжестве.

Малум посвятила награду детям, которые страдают от зверских военных преступлений.

"Обещаю оставаться голосом тех, кто не имеет голоса - наиболее уязвимых детей в Камеруне и всей Африке", - подчеркнула она.

Напомним, 16-летняя Тунберг стала известна после выступления на саммите ООН по климату. Она обвинила мировых лидеров в том, что они украли у нее детство пустыми обещаниями.

В сентябре ее номинировали на премию За правильный образ жизни, также известную как "альтернативный Нобель". 

 
Малум, которой 14 лет, основала организацию Дети для мира. Ее целью является предотвращение участия подростков в вооруженных группировках. В настоящее время организация действует в десяти регионах Камеруна.

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Теги: экология, дети, премия, подростки, награда, защита детей
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Источник: korrespondent.net

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