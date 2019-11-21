Киев знал о проблемах с военной помощью еще в июле - Пентагон

Новая информация противоречит утверждениям республиканцев, которые настаивают, что Украина не знала о заморозке помощи до конца августа.

Украинские власти выражали обеспокоенность из-за заморозки американской военной помощи еще в июле. Об этом 20 ноября рассказала заместитель помощника министра обороны США Лора Купер на слушаниях по импичменту в Конгрессе, сообщает телеканал CNN

Как отметила представитель Пентагона, с момента ее показаний в закрытом формате она узнала новые подробности от своих сотрудников в оборонном ведомстве.

"Сотрудники моего аппарата показали мне два рассекреченных электронных письма, которые они получили от Госдепартамента. Одно из них было получено 25 июля в 14.31, в нем говорилось, что посольство Украины и комитет по международным делам Палаты представителей спрашивают о помощи. Второе письмо было получено 25 июля в 16.25, в нем говорилось, что на Капитолийском холме знают кое-что о ситуации с предоставлением помощи, и об этом также знает посольство Украины", - указала Купер.

Она также добавила, что один из ее сотрудников получил вопрос от контактного лица посольства Украины, спрашивающего, что происходит с помощью в области безопасности.

Информация Купер, как пишет CNN, идет вразрез с утверждениями республиканцев, которые настаивают на том, что власти Украины не знали о решении приостановить выделение военной помощи Киеву до конца августа. Напомним, 29 августа стало известно, что президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине . На время ревизии средства были заморожены. Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа Как утверждают оппоненты американского лидера, во время беседы он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.