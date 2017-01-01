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В Канаде сместили Фриланд с поста главы МИД

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Христя Фриланд заняла пост вице-премьер-министра. Эта должность предусматривает много церемониальных действий.
Новая должность Христи Фриланд не имеет формальных обязанностей
Новая должность Христи Фриланд не имеет формальных обязанностей

В Канаде прошла церемония инаугурации нового правительства страны. По ее итогам стало известно, что Христя Фриланд покинула пост главы МИД Канады, сообщил накануне Укринформ.

Отмечается, что новым канадским министром иностранных дел стал Франсуа-Филипп Шампань, который ранее был министром инфраструктуры.

Что касается Фриланд, то она осталась в составе правительства и заняла пост вице-премьер-министра.

Эта должность не имеет формальных обязанностей, но предусматривает много церемониальных действий, – говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября в Канаде прошли очередные парламентские выборы. По их результатам больше всего мандатов получила Либеральная партия действующего премьер-министра Джастина Трюдо, но оппозиция существенно усилила свои позиции.

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Теги: Канада, правительство, министр, МИД, назначение, Фриланд, Джастин Трюдо
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Источник: korrespondent.net

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